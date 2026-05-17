Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisalılara daha hızlı, güçlü ve etkin hizmet sunabilmek amacıyla araç filosuna 2 milyar 348 milyon 602 bin 74 liralık yatırımla 376 yeni araç ve iş makinesi kazandırdı. Kredi kullanılmadan ve borçlanılmadan tamamen belediyenin öz kaynaklarıyla gerçekleştirilen dev yatırım, kent tarihinin en kapsamlı araç alımlarından biri olarak dikkat çekti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun 2026 yılını 'yatırım yılı' ilan etmesinin ardından çalışmalarına hız veren Manisa Büyükşehir Belediyesi, araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda belediye bünyesine kazandırılan 376 yeni araç için Cumhuriyet Meydanı'nda tanıtım töreni düzenlendi. Törende yaklaşık 40 araçlık temsili sergi oluşturulurken, yatırımın büyüklüğü ve sahaya yansıyacak hizmet kapasitesi gözler önüne serildi.

Belediyenin sahadaki gücü arttı

Törene Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcısı Ata Temiz ve daire başkanları katıldı. Damperli kamyonlardan itfaiye araçlarına, otobüslerden iş makinelerine, sathi kaplama araçlarından engelli nakil araçlarına kadar geniş bir yelpazede hizmet verecek yeni araçların, belediyenin sahadaki gücünü önemli ölçüde artıracağı belirtildi.

Tanıtım töreninde araçları inceleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Turgay Çetin'den bilgi aldı. Yeni araçların temizlik, ulaşım, altyapı, yol yapım, itfaiye ve sosyal hizmetler başta olmak üzere birçok alanda aktif olarak kullanılacağını belirten Deste, yatırımın yalnızca araç alımı değil, aynı zamanda güçlü bir hizmet hamlesi olduğunu ifade etti.

Manisa'nın 17 ilçesinde vatandaşlara sunulan hizmetlerin hız ve kalitesinin artacağını vurgulayan Deste, '2 milyar 348 milyon 602 bin 74 liralık bu büyük yatırım, kredi kullanılmadan ve borçlanılmadan tamamen Büyükşehir Belediyemizin öz kaynaklarıyla gerçekleştirildi' dedi.

Tanıtım töreninin ardından yeni araçlar Manisa sokak ve caddelerinde şehir turu atarken vatandaşlar da yeni araçları dikkatlice inceledi.