Elazığ'da bir ton 200 kilogram ağırlığındaki tosun, 420 bin liradan alıcısını bekliyor.

Kurban Bayramı'na günler kala vatandaşlar da hazırlıklara başladı. Vatandaşlar kurulacak hayvan pazarlarında ibadetlerini yapmak için hayvan seçmeye hazırlanırken, çiftliklerdeki hayvanlar da alıcıları için hazırlanıyor. Elazığ'da besicilik yapan Selahattin Kaya, Kurban Bayramı için hayvan satışlarını sürdürürken, ahırında bulunan ve 1 ton 200 kilogram ağırlığındaki simental cinsi tosun alıcısını bekliyor. Heybetiyle ahırdaki hayvanların arasında en büyüğü olan tosun, 420 bin TL'ye satılacak.

25 senedir hayvancılıkla uğraştığını belirten Selahattin Kaya, 'Hayvanlarımıza normalde de isim koymuyoruz ondan dolayı bu tosunumuza da isim koymadık. Canlı kilo bir ton 200 kilogram geliyor. Ete vurduğun zaman da 550 kilogramdır. Fiyat olarak 420 bin lira civarındadır. Pazarlık sünnettir her türlü pazarlığını yaparız. Hayvanları parça parça yaylalardan topluyoruz. Meydandan getirdiklerimiz de oluyor. İlk getirdiğimiz zaman hayvanlarımıza siraç ve küspe veririz. 5-6 ay sonrasında arpaya geçiyor. Kurban yaklaşınca da ağır yem yediriyoruz. Dana aldığın zaman bu kilolara çıkması 2 yılı buluyor. Tosun ise Kurban Bayramı'na 5 ay kala bu hale ancak gelir. Bu hayvan ortalama çift olarak 22 kilogram yiyor. Bizim yemlerimiz özel. Besiciler de bu yemleri kullanmıyor. Bundan büyük hayvanımız da vardı fakat müşterisi olmadığı için kesime gönderdik' ifadelerini kullandı.