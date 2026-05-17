Manisa Futbol Kulübü U19 Takımı, Gelişim Ligi finalinde Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK'yı penaltılarla 4-3 mağlup ederek Türkiye şampiyonluğunu kazandı. Siyah-beyazlı ekipte kaleci Saim Sarp Bodur 'En İyi Kaleci', Teknik Direktör Osman Bilik ise 'En Değerli Teknik Direktör' ödülüne layık görüldü.

Gelişim Ligi Finalleri'nde B Grubu'nu 7 puanla namağlup lider tamamlayan Manisa FK U19 Takımı, Play-Off Finali'nde Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK ile karşı karşıya geldi. İzmir'de bulunan Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda oynanan mücadelede büyük heyecan yaşandı. Normal süresi büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada rakibine üstünlük kuran Manisa temsilcisi, seri penaltı atışlarında rakibini 4-3 mağlup ederek Türkiye şampiyonluğunu ilan etti.

Öte yandan Manisa FK'nın başarılı file bekçisi Saim Sarp Bodur, turnuvanın 'En İyi Kalecisi' seçildi. U19 Takımı Teknik Direktörü Osman Bilik ise finallerin 'En Değerli Teknik Direktörü' ödülünün sahibi oldu.

