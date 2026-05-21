U19 Gelişim Ligi'nde Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza atan Manisa Futbol Kulübü U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi hedefi doğrultusunda kritik bir mücadeleye çıkıyor. Manisa temsilcisi, UEFA Gelişim Ligi Play-Off yarı final ilk maçında Trabzonspor U19 Takımı'nı ağırlayacak.

Manisa'daki Mümin Özkasap Stadı'nda 22 Mayıs Cuma günü oynanacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Rövanş öncesi sahasında avantajlı bir skor elde etmek isteyen Manisa FK U19 Takımı, taraftarının desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

UEFA Gençlik Ligi bileti için mücadele eden genç futbolcular, 26 Mayıs'ta Trabzon'da oynanacak rövanş karşılaşması öncesinde önemli bir avantaj yakalamak istiyor. Manisa ekibi, sezon boyunca ortaya koyduğu başarılı performansı play-off etabında da sürdürmeyi amaçlıyor.