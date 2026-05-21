Manisalı kickbox sporcusu Ahmet Mirza Erden 11. Turkish Open WAKO World Cup Dünya Kupası'nda şampiyon oldu.

Antalya'da düzenlenen 11. Turkish Open WAKO World Cup Dünya Kupası'nda mücadele eden Manisa'nın Salihli ilçesi sporcusu Ahmet Mirza Erden, büyük bir başarıya imza atarak dünya şampiyonu oldu. 70 ülkeden yaklaşık 2 bin sporcunun katıldığı dev organizasyonda ringe çıkan Ahmet Mirza Erden, K1 kategorisi 63 kiloda çıktığı karşılaşmalarda rakiplerini tek tek mağlup ederek finale yükseldi. Final müsabakasında da üstün performans sergileyen Erden, rakibini yenerek şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Dünya Kupası'nda altın madalya kazanan başarılı sporcu, hem kulübüne hem de Salihli'ye büyük gurur yaşattı.

Antrenör Emrah Çullu, elde edilen başarıdan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek, 'Dünya Şampiyonu Ahmet Mirza Erden'i bu üstün başarısından dolayı yürekten kutluyorum. Uluslararası arenada ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırarak bizlere büyük bir gurur yaşatan sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum' dedi.