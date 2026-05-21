Kilis'te 'Anadolu'nun Bellek İzleri: Oylum Höyük'ten Çağdaş Seramik Yorumları' sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Kilis Valiliği himayelerinde, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ev sahipliğinde, üniversiteler ile ilgili kurumların katkılarıyla 'Anadolu'nun Bellek İzleri: Oylum Höyük'ten Çağdaş Seramik Yorumları' sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Kilis Müzesi Tarihi Sabunhane Binası'nda düzenlenen programda, sanatçı Kübra Yiğitel'in Oylum Höyük'ün tarihi mirasını çağdaş seramik sanatıyla yorumladığı eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Programda konuşan Kilis Valisi Ömer Kalaylı, kentin kadim medeniyetler şehri olduğunu vurgulayarak Oylum Höyük'ün 11 bin yıllık geçmişiyle Anadolu, Mezopotamya ve Suriye kültürlerinin kesişim noktasında önemli bir merkez olduğunu söyledi. Vali Kalaylı, 'Şehrimiz asırlar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, sahip olduğu değerlerle Anadolu'nun önemli kültür merkezlerinden biri olmayı sürdürmüştür. Oylum Höyük bu büyük zenginliğin en kıymetli örneklerinden biridir. Yapılan arkeolojik çalışmalarla bölgemizin tarihine ışık tutulmakta ve geçmişin birikimi bilim ve kültür dünyasına kazandırılmaktadır' dedi.

Kültürel mirasın korunmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çeken Kalaylı, serginin geçmişin hafızasını çağdaş sanatla buluşturan kıymetli bir çalışma olduğunu ifade etti.

Programa Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Çağlar Yaşar, Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Erkmen, sergiyi hazırlayan sanatçı Kübra Yiğitel ve vatandaşlar da katıldı.