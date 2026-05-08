Kilis'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında öğrencilere yönelik konferans düzenlendi.
Kilis Valiliği koordinasyonunda 15 Temmuz Derneği tarafından düzenlenen program, Nedim Ökmen Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa Kilis Valisi Ömer Kalaylı, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, 15 Temmuz gazisi Ahmet Alkılıç ile il protokolü katıldı.
Programda konuşan Vali Ömer Kalaylı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında şehitleri rahmetle andıklarını belirterek, Türk milletinin tarih boyunca bağımsızlığından taviz vermediğini söyledi.
