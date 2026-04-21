İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman Kurt, Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nda kısmi zamanlı uzman olarak görevlendirildi.

10 Aralık 2025'te çalışmalarına başlayan komisyon, aldığı karar gereğince çalışmalarına ve rapor yazımına katkı sağlamak üzere alanında uzman akademisyenleri görevlendirmeye başladı.

Komisyon raporunun TBMM Başkanlığına sunulacağı tarihe kadar kısmi zamanlı olarak görevlendirilen Doç. Dr. Osman Kurt ise komisyon çalışmalarına ve rapor yazım sürecine katkı verecek.

Çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenleri tüm boyutlarıyla inceleyecek olan komisyon, koruyucu ve önleyici mekanizmaların geliştirilmesi ile çocukların toplumsal yaşama etkin katılımlarını sağlamayı amaçlıyor.