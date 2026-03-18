Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Ahmet Özköse, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Ahmet Özköse, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Özköse, Çanakkale Zaferi'nin yalnızca bir askeri başarı olmadığını, farklı kökenlerden insanların aynı inanç, aynı ezan ve aynı bayrak etrafında birleştiği büyük bir destan olduğunu belirtti.

Çanakkale'de memleketleri ve hayatları farklı olan insanların ortak bir amaç uğruna omuz omuza mücadele ettiğini ifade eden Özköse, 'Çünkü mesele ortaktı: Ezan dinmesin, bayrak inmesin. Çanakkale'de kökenler farklıydı ama yürek birdi, inanç birdi, hedef birdi' dedi.

Bugün de aynı birlik ve beraberlik ruhunun korunması gerektiğini vurgulayan Özköse, o gün ortaya konulan dayanışmanın unutulmaması gerektiğini kaydetti. Özköse, açıklamasında ayrıca Çanakkale'de vatan uğruna hayatını kaybeden tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını ifade etti.