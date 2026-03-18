Kente özgü ürünlerin tanıtımı ve satışı amacıyla kurulan 'Kocaeli Hatıra Mağazası', Milli İrade Meydanı'nın ardından İzmit Kent Meydanı'nda da kapılarını açarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Kocaeli'nin yalnızca bir sanayi şehri olduğu algısını kırarak kültürel zenginliğini ve öne çıkan destinasyonlarını yansıtmayı hedefleyen mağaza, hem kent sakinlerinden hem de şehri ziyaret eden turistlerden ilgi görüyor. Müşterilerin talep ve beğenilerine göre sürekli güncellenen mağazada, anahtarlık ve magnetlerden tişörtlere, kırtasiye ürünlerinden teknolojik aksesuarlara kadar yaklaşık 240 farklı çeşitte ürün satışa sunuluyor. Sanatçı Bilal Akkaya iş birliğiyle hazırlanan Kocaeli temalı özel tasarım tablolar ise mağazanın en çok dikkat çeken eserleri arasında yer alıyor.

Kocaeli'nin kültürel mirasını temsil eden coğrafi işaretli ürünler de mağazanın en özel köşesinde alıcılarını bekliyor. Geleneksel 'Hereke İpek Halısı', 'Kandıra Bezi', 'Karamürsel Sepeti' ve 'Gölcük Döşeme Bebeği'nin yanı sıra kentin farklı bölgelerine özgü kokular ve kartpostallar ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Bayram alışverişi için anlamlı alternatif

Geniş ürün yelpazesiyle dikkati çeken mağazalar, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde sevdiklerine kenti simgeleyen anlamlı hediyeler almak isteyen vatandaşlara da alternatif oluşturuyor.

Lisanslı KS Store, KOMEK Sepeti ve Ormanya ürünlerinin ağırlıklı olarak yer aldığı Milli İrade Meydanı ve İzmit Kent Meydanı'ndaki mağazalar, haftanın her günü 10.00 ile 22.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.