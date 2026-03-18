Kahta Belediyesi'nin Ramazan ayına özel olarak düzenlediği 'Ramazan Sohbetleri' programları, ilçede manevi atmosferi güçlendirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen etkinlikte yazar Ömer Demirbağ, Kahtalı vatandaşlarla buluşarak unutulmaz bir sohbet gerçekleştirdi.

Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa vatandaşlar çok yoğun ilgi gösterdi. Salon tamamen dolarken, katılımcıların bir kısmı merdivenleri doldurdu, yer bulamayan birçok vatandaş ise programı koridorlardan takip etmek zorunda kaldı. Bu yoğunluk, etkinliğe olan ilgiyi ve Ramazan sohbetlerine duyulan özlemi gözler önüne serdi.

Programda 'Gazze ve İslam'ın Yeniden Yükselişi' konulu konuşmasını gerçekleştiren Ömer Demirbağ, dinleyicilere hem düşündüren hem de duygulandıran anlar yaşattı. Ramazan ayının ruhuna uygun olarak birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajlarının öne çıktığı sohbet, katılımcılar üzerinde derin bir etki bıraktı.

Etkinliğe İlçe Kaymakamı Muhammed Usame Soysal, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, belediye Başkan Yardımcıları, Kurum Müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, yaptığı konuşmada Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve manevi birliktelik ayı olduğuna vurgu yaparak, bu tür etkinliklerle vatandaşları ortak değerler etrafında buluşturmayı amaçladıklarını ifade etti. Hallaç, 'Kıymetli hocamız Ömer Demirbağ'ı ilçemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum' dedi.

Program boyunca dinleyicilerle güçlü bir bağ kuran Ömer Demirbağ, sohbetiyle Ramazan'ın manevi iklimine önemli katkı sundu. Katılımcılar, programdan duydukları memnuniyeti dile getirerek benzer etkinliklerin Ramazan sonrasında da devam etmesini temenni etti.

Soru-cevap bölümüyle devam eden programda vatandaşlar merak ettikleri konuları doğrudan yazara yöneltme fırsatı buldu. Programın sonunda ise Kahta Kaymakamı Muhammed Usame Soysal ve Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç tarafından Ömer Demirbağ'a plaket takdim edildi.

Etkinliğin ardından Kahta Belediyesi Ramazan Çarşısı'nı ziyaret eden Ömer Demirbağ, vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaret sırasında Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç tarafından kendisine hediye takdim edildi.

Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.