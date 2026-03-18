Samsun'da 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle düzenlenen törende 8 yaşındaki Elif Kılıç'ın hiç görmediği şehit dayısının fotoğrafını defalarca öpmesi, törene katılanları duygulandırdı.

Valilik koordinesinde düzenlenen program kapsamında saat 10.00'da il protokolü, şehit yakınları ve gaziler Kıranköy Mezarlığı Şehitliği'nde bir araya geldi. Şehitlikteki anma töreni, anıta çelenklerin sunulmasıyla başladı. Valilik, Garnizon Komutanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafından sunulan çelenklerin ardından, şehitlerin anısına saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Duygulandıran öpücük

Törende şehitliklere karanfiller bırakılmadan önce Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Bu sırada 8 yaşındaki Elif Kılıç, anneannesi Tenzile ve annesi Kübra Kılıç ile 2007 yılında şehit olan dayısı piyade er Muharrem Kılıç'ın mezarı başında dua etti. Elif Kılıç, bu esnada defalarca dayısının mezar taşındaki resmini öperek okşadı. O anlar törene katılanlara duygusal anlar yaşattı.

Törende Samsun Valisi Orhan Tavlı, Şehitlik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra yaptığı konuşmada, 'Çanakkale Zaferi'nin ne kadar gelişmiş olursa olsun hiçbir silahın vatan ve millet sevgisine galip gelemeyeceğini, istiklaline âşık bir milletin birlik ve beraberlik ruhuyla düşmanın hayasızca akınını nasıl durdurabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Kahraman ecdadımızın 'Çanakkale geçilmez' diyerek kazandığı zafer, aziz milletimize taptaze bir diriliş ümidi aşılayarak ilk adımı 19 Mayıs 1919'da Samsun'umuzda atılan, el ele yürek yüreğe vererek zaferle taçlandırdığımız Milli Mücadelemizin ve Kurtuluş Savaşımızın da meşalesini yakmış, Türkiye Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden sürecin dönüm noktalarından biridir. Aziz milletimizin ruhuna işleyen şehadet bilincinin tüm ışıltısıyla bir kez daha parladığı ebedi ve ezeli kardeşliğimizin bir tezahürü olan Çanakkale'de yazılan bu destandan aldığımız ilhamla bizler de Cumhuriyetimizin ikinci asrını 'Türkiye Yüzyılı' hedefiyle her alanda aziz milletimizin yüzyılı yapmak için ve gelecek kuşaklarımıza gurur duyacakları çok daha güçlü, çok daha müreffeh bir ülke bırakmak için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz' dedi.

Tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tüm şehitler için dualar edilmesiyle son buldu.