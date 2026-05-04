Adanalı kebapçı, Konya'da sevgi evlerinde kalan çocuklar için kebap hazırladı. Çocukların mangal başına geçtiği etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle öne çıkan Adanalı kebap ustası Yaşar Aydın, sevgi evlerinde kalan çocukların isteği üzerine Konya'ya gitti. Burada yüzlerce çocukla bir araya gelen Aydın, etkinlik boyunca çocuklarla yakından ilgilendi. Mangalın başına geçen çocuklar, Yaşar Aydın ile birlikte kebap pişirmenin inceliklerini öğrendi. Ortaya renkli görüntüler çıktı. Çocuklar hem kebap yapmanın heyecanını yaşadı hem de unutulmaz bir gün geçirdi.

Çocuklarla tek tek sohbet eden ve onların mutluluğuna ortak olan Aydın, 'Eğer bir yerde çocuklar mutluysa dünya mutludur. Dünya, çocukların mutluluğu üzerine kurulmuştur, çocuksuz dünya olmaz, iyi ki varsınız' dedi.