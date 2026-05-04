Isparta'nın Gelendost ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki İsa Zorlu, doğuştan gelen akondroplazi (cücelik) rahatsızlığına rağmen 2 metrekarelik dükkânında 50 yıldır ayakkabı tamirciliği yapıyor. Son dönemde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle işini yürütmekte zorlandığını belirten Zorlu, 'Gücümün yettiği kadar bu mesleği yapmaya çalışıyorum. Bu işi severek yapıyorum' dedi.

Isparta'nın Gelendost ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki İsa Zorlu, doğuştan gelen akondroplazi (cücelik) rahatsızlığına ve son yıllarda artan sağlık sorunlarına rağmen mesleğini bırakmadı. Dört çocuklu ailenin en küçüğü olan Zorlu, yaklaşık 50 yıl önce çırak olarak başladığı ayakkabı tamirciliği ve boyacılığı mesleğini sürdürmeye devam ediyor. Her sabah akülü aracıyla yaklaşık 2 metrekarelik dükkanına gelen Zorlu, yürüme güçlüğüne rağmen çevredeki esnafın da desteğiyle iş yerini açarak mesaisine başlıyor. Gelendost'un tek ayakkabıcısı olan Zorlu, yıllardır ilçe halkına hizmet veriyor.

Yarım asırlık mesleğini zorluklara rağmen sürdürüyor

Isparta'nın Gelendost ilçesinde yaklaşık 50 yıldır ayakkabıcılık yaptığını belirten İsa Zorlu, 'Dört kardeşli bir ailenin en küçüğüyüm. Salih Usta'nın yanında çıraklığa başladım, dört yıl çıraklık yaptım. 19 yaşımdan beri bu işi yapıyorum. Ustalığa geçtikten sonra da 50 yıldır kendi işimi sürdürüyorum' dedi. Yaşadığı sağlık sorunlarına da değinen Zorlu, 'Ayaklarımdan dolayı dikme makinesini satmak zorunda kaldım. Gücümün yettiği kadar bu mesleği yapmaya çalışıyorum. Bu işi severek yapıyorum. Eskiden dört kişiydik, diğerleri bıraktı, bir tek ben kaldım' diye konuştu. Eşinin kendisine büyük destek olduğunu ifade eden Zorlu, 'Eşim gelir gider buraya, yemeğimi getirir, burada beraber yeriz. Onun desteğiyle bu işi sürdürüyorum. Gelen dost halkı da elinden geldiği kadar bana yardımcı oluyor, onların desteğiyle ayaktayız. Komşum Ramazan beni evden alıp dükkana getiriyor, akşam da tekrar eve bırakıyor' şeklinde konuştu.

'Akülü aracımız bozuldu ve çok zor durumdayız'

İsa Zorlu'nun eşi Tevdihe Zorlu ise yaşadıkları zorlukları anlatarak, '18 yıllık evliyiz, bir kızımız var. Eşimle birlikte evden dükkana geliyoruz, ben onu oturtuyorum, sobasını yakıyorum, çayını veriyorum. Sonra eve gidip yemeğini hazırlıyorum, tekrar dükkana gelip yemeğini yediriyorum' dedi. Akülü araçlarının bozulmasıyla birlikte büyük sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Zorlu, 'Arabamız bozulunca eşimi dükkana götürüp getirmekte zorlanıyorum. Kızımı da götürüp getiremiyorum, bir iş yapamaz hale geldim. Çok zor durumdayız. Eşim dükkana gidip gelemiyor, çocuğum da evde kalıyor. Çok zor durumdayız. Komşularımız sağ olsun arabalarıyla yardımcı oluyor' diye konuştu. Zorlu çiftinin şu an tek istediği bozulan akülü araçlarının yetkililer ya da yardımsever birisi tarafından karşılanması.