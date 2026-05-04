Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde dünyaevine giren bir çifte altın yerine süslenmiş bir buzağı hediye edildi.

Düziçi ilçesinde düzenlenen düğündeki takı merasiminde Uğurcan Okuşlu, altın yerine kurdelelerle süslenmiş canlı bir buzağıyı damada hediye etti. Gelin Sıla Özdemir ile damat Mehmet Özdemir'in düğününde gerçekleşen bu sürpriz, davetliler arasında hayretle karşılandı. Salona getirilen süslü buzağı, davetlilerin meraklı bakışları arasında damada teslim edilirken, Uğurcan Okuşlu'nun buzağının biberonunu da hediye etmesi dikkat çekti. O anlar ise cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Altın fiyatlarının yükselmesiyle farklı bir hediye tercih ettiğini belirten Uğurcan Okuşlu, 'Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyorum. Arkadaşımın düğünü vardı. Düğününe takı merasiminde altın mı götüreyim, para mı götüreyim diye kararsız kaldım. Altın fiyatları da bir miktar yüksek olunca, bir buzağıyı bir altına değişmek yerine farklı bir tercih yaptım. 'Bir Cumhuriyet altını getireceğime, bir Adana burması getireyim' diyerek buzağıyı kendisine götürdüm. Sosyal medyada bu kadar ilgi göreceğini açıkçası bilmiyordum. Çok da memnun kaldım; kendisi de oldukça sevindi. Biberonunu da teslim ettim. Umarım ilerleyen günlerde buzağıyı büyütür. Üretime kendisini de kazandırmak isterim' diye konuştu.