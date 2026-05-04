Adana'nın Sarıçam ilçesinde, iddiaya göre Çukurova Üniversitesi kamulaştırma yapmadan vatandaşın arazisini istimlak etti. Adana Büyükşehir Belediyesi de istimlak eilmeden alınan bu arazinin bir kısmına bulvar yaptı. Arazi sahibi Fadime Köseler, üniversitenin paralarını vermediğini, belediyenin ise 'kaçak bulvar' yaptığını söyleyerek yolun kapatılması için mahkemeye başvurduğunu ifade etti.

Çukurova Üniversitesi kurulurken Balcalı Mahallesi'nde birçok arazi istimlak edildi. Ancak iddiaya göre, Çarkıpare Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık 540 dönüm büyüklüğünde, 413 hissedarı olduğu belirtilen arazinin sahipleri, üniversitenin kamulaştırma yapılmadan arazilerinin ellerinden alındığını öne sürerek mahkemeye verdi. Ailelerin iddiasına göre üniversite vatandaşlara ödemek yapmak istedi. Ancak bu kez de arazinin metrekaresine 300 lira değer biçti. Aileler yaptıkları araştırmada arsaların metrekaresinin 20 ile 25 bin lira arasında olduğunu söyledi. Arazi sahipleri arsalarının bedelini almaya çalışırken bu kez de 2019 yılında arazinin bir kısmına Büyükşehir Belediyesi Bulvar çalışması başlattı. Bulvar dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar döneminde açıldı.

'Hem arazi hem bulvar mahkemelik oldu'

Arazi sahipleri, söz konusu yolun kendi mülkiyetlerinden geçtiğini ve herhangi bir kamulaştırma süreci işletilmeden kullanıma açıldığını iddia etti. Uzun süredir devam eden anlaşmazlıkta, hissedarlardan Fadime Köseler hukuk mücadelesi başlattı.

Köseler, yaşanan duruma tepki göstererek, yetkili kurumların sorumluluk almadığını savundu. Köseler, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Hakkımız olan bir şeyin mücadelesini vermeye çalışıyorum. Yolu kapattım, yol şu anda öksüz, yetim durumda. Kimse sahip çıkmıyor. Gerekli yerlere başvuruda bulundum. Yolu Adana Büyükşehir Belediyesi yaptı ama yapmadığını beyan ediyor. Üniversite de hiçbir şekilde arazilerinin yola gitmediğini söylüyor. Bu yolu güya Adana Büyükşehir Belediyesi yapmamış. Hayaletler yapmış galiba yolu. Kendilerinin yapmadığını beyan ediyor. Ben yolu kapatmadan önce bulvarda Adana Büyükşehir Belediyesi tabelaları vardı, şimdi hepsini sökmüşler. Bu yol kaçak. Bizim hukuk mücadelemiz sürüyor. Burada kamulaştırma istiyoruz. Arazilerimizin metrekaresine 300 TL değer biçtiler. 10 yıldır mücadele veriyorum. Ben bu yol için 2021 yılında ilk hafriyat alınmaya başladığında da bildirmiştim ama kimse ilgilenmedi. Buraya metrekaresi 300 TL değer biçtiler. Biz onlara 300 TL verelim arazimizi bıraksınlar. Ben bu yolu kapattırmak için dilekçe verdim. Mahkeme bitene kadar yolun kapatılması için mücadelemi sürdüreceğim.'

Vatandaşın başvurusu üzerine büyükşehir belediyesi bulvarı kendisinin yapmadığını söylese de dönemin Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tarafından açılışı yapıldığı görüntüler de ortaya çıktı.