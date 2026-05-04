Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde içme suyu kuyusuna düşen tilki, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Kadirli ilçesine bağlı Bahadırlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan içme suyu kuyusuna bir tilkinin düştüğünü fark eden vatandaşlar, durumu Kadirli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, halat yardımıyla kuyuya inerek tilkiye ulaştı. Ekiplerin titiz çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılan tilkinin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Tilki, yapılan kontrollerin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kurtarma anları ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.