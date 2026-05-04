Yer fıstığının merkezi Osmaniye'de, 3'üncü Uluslararası Osmaniye Lezzet Festivali için hazırlıklar tamamlandı. 16-17 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek festival öncesi, yöresel lezzetler tanıtıldı, vatandaşlar festivale davet edildi.

Osmaniye Belediyesi, Gastronomi Geliştirme Tarih Sanat ve Doğa Koruma Derneği (OSGAD) ile Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) iş birliğiyle Atatürk Caddesi'nde gerçekleştirilecek festival öncesi düzenlenen programda, katılımcılara Osmaniye'ye özgü yer fıstıklı pilav ikram edildi. Açılan stantlarda ise kentin yöresel yemekleri sergilendi. İki gün sürecek festival kapsamında rekor denemeleri, yarışmalar, söyleşiler, gastro şovlar, çocuk etkinlikleri ve konserler düzenlenecek.

Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, festival hazırlıklarının tamamlandığını belirterek, 'Osmaniye'mizin o eşsiz lezzetlerini yine görücüye çıkartıyoruz. 19 Mayıs öncesinde inşallah hem gençleri hem de mayıs ayındaki Anneler Günü'nde bütün annelerimizi bütün ailelerimizi festivalimize davet ediyoruz. Hem gastronomi lezzetine davet ediyoruz hem de Osmaniye'mizin saklı şelalesine, Zorkun Yaylamıza, Karaçay'ına, Aslantaş'ına, Millet Bahçesi'ne davet ediyoruz. Bugün de içli köftesinden mercimekli köftesine, sarmasından dolmasına varıncaya kadar Osmaniye'mizin o eşsiz lezzetlerini Türkiye'mizin birçok ilinden gelen şeflerimizin de katkısıyla yöresel lezzetlerimizi hazırladık. Bu yıl 3'üncüsünü yapacağımız festivalimizin hayırlı olmasını diliyorum' diye konuştu.