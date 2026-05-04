Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile Konyaspor yarın karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi kazanan taraf kupada finale yükselecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı, yarın oynanacak Beşiktaş - Konyaspor maçıyla başlayacak. Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.30'da oynanacak karşılaşma tek maç eleme usulüne göre yapılacak.
Müsabakayı kazanan ekip, gelecek hafta oynanacak Gençlerbirliği - Trabzonspor eşleşmesinin galibiyle finalde karşı karşıya gelecek.
Tur atlayan takımlar, 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak finalde kupaya uzanmak için mücadele edecek.
