Mersin Üniversitesi'nde düzenlenen basketbol altyapısı panelinde, Türkiye ile Avrupa'daki sistem farkları ele alınırken, uzmanlar Türk basketbolunun gelişimi için yapısal dönüşüm ve sabrın önemine dikkat çekti.

Mersin Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde düzenlenen 'Basketbol Altyapısında Türkiye'de ve Dünyadaki Gelişmeler' başlıklı panel, öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Dursun Katkat'ın yaptığı panele, Mersin Spor Kulübü (MSK) Altyapı Koordinatörü Namık Yazlar, MSK Basketbol Gençler Ligi Antrenörü Göksel Yıldız ile sporcular Anıl Alyanak ve Ali Ada Atar konuşmacı olarak katıldı. Panelde, Türkiye ile Avrupa'daki altyapı sistemleri arasındaki farklar ile basketbolda altyapıdan profesyonelliğe uzanan süreçte yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

'Türk basketbolunun kendini yenilemesi gerekiyor'

MSK Altyapı Koordinatörü Namık Yazlar, Türkiye'de basketbol altyapısının Avrupa'ya kıyasla daha farklı bir yapıda ilerlediğini belirtti. Avrupa'da sistemli bir yapı olduğunu, Türkiye'de ise sürecin daha çok kulüplerin inisiyatifiyle yürüdüğünü ifade eden Yazlar, 'Avrupa'da bunu iyi yapan yerler bir sistem içerisinde ilerliyor, kurallar belli. Türkiye ise biraz daha eski sistemle gidiyor. Türk basketbolunun da bu konuda kendini yenilemesi gerekiyor. Fransa, Finlandiya ve Almanya gibi ülkelerde, bunu kurumsal olarak ve biraz da devletin katkısıyla yapıyorlar. Örneğin Fransa'da Ulusal Spor, Uzmanlık ve Performans Enstitüsü olan 'INSEP', Finlandiya'da 'Helsinki Basketball Academy' gibi kurumlar aracılığıyla bunun yapılıyor olması, bu ülkelere bir avantaj sağlıyor' diyerek, aradaki farkı ortaya koydu.

'MSK olarak kurumsallaşmaya önem veriyoruz'

MSK olarak kurumsallaşmaya önem verdiklerinin altını çizen Yazlar, 'Mersin Spor Kulübü'nü iyi yerlere getirmek için, iyi bir sistem kurmak için çalıştığımızı ve bu konuda çok kararlı olduğumuzu söylemek istiyorum. Ama bunun gerçekleşmesi için gerekli birinci şartın da sabır olduğunu hatırlatmak isterim' diye konuştu.

Öğrencilerin panele olan ilgisinden de memnun olduğunu sözlerine ekleyen Yazlar, 'Katılımcıların enerjileri ve ilgileri oldukça yüksekti. Bu beni çok mutlu etti. Mutlu eden şeylerden biri de öğrencilerin MSK ile iş birliği yapmaya niyetli olmalarını görmekti' ifadelerini kullandı.