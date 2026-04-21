Osmaniye Surf Casting Balık Spor Kulübü tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Geleneksel Olta ile Balık Yakalama Turnuvası, Hatay'ın Dörtyol ilçesi sahilinde gerçekleştirildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesi sahilinde gerçekleştirilen 11 farklı şehirden ve 1 yabancı ülkeden gelen takımların katıldığı turnuva, akşam saat 19.00'da başlayarak sabah 07.00'ye kadar kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Kura çekimiyle start alan organizasyonda balıkçılar, birincilik için oltalarını Akdeniz'in mavi sularına bıraktı. Gece boyunca süren yarışta katılımcılar, hem en fazla balığı yakalamak hem de en büyük balığı tutmak için yarıştı. Turnuva sonunda, resmi sirkülerde belirtilen ölçülere uygun şekilde en çok balığı yakalayan ilk 3 takıma ve en büyük balığı tutan yarışmacıya ödülleri verildi.

Renkli görüntülere sahne olan turnuva, hem sporcular hem de izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.

Özgür Göktürk: 'Ahlaklı yetişen gençlerin; topluma, ülkeye ve devlete faydalı bireyler olacağına inanıyoruz'

Yarışmamıza farklı illerden gelen sporcularımıza teşekkür ediyorum diyen Osmaniye Surf Casting Balık Spor Kulübü Başkanı Özgür Göktürk,'Bugün 6. Uluslararası Balık Yakalama Turnuvası'nı gerçekleştiriyoruz. Yarışmamıza yaklaşık 11 şehirden ve bir ülkeden katılım sağlandı. İnşallah bundan sonraki turnuvalarda çocuk kategorisi ve kadın kategorisi de yapmayı düşünüyoruz. Baba-oğul, baba-kız ve aileler birlikte yarışabilir. Son dönemlerde yaşanan olaylar ve çocukların oyun bağımlılığı düşünüldüğünde, onların bu tür hobilere yönelmesi bizim açımızdan çok önemli. Bundan sonraki süreçte bizlere, yani dernek ve kulüp başkanlarına büyük görevler düşüyor. Büyüklerimizin dediği gibi, önce ahlak. Elbette eğitim her zaman verilir ama ahlak daha önemlidir. Ahlaklı yetişen gençlerin, çocukların topluma, ülkeye ve devlete faydalı bireyler olacağına inanıyoruz' şeklinde konuştu.

Hakan Ayık: 'Oğullarımı kötü alışkanlıklardan ve beladan uzak tutmak için balığa getiriyorum'

Buraya şampiyonluk için değil oğullarımla zaman geçirmek için geldim diyen Hakan Ayık, 'Oğlum Kerim ve Faik, o da Akdeniz Surf Casting'in en genç üyesi şu anda. Bu ikinci turnuvası. İlk turnuvada beraber şampiyon olmuştuk. Yine Osmaniye Surf Casting Derneği'nin şampiyonuyduk. İnşallah bugün de bir şeyler olur. Bugünlerde ülke olarak biraz sıkıntılı dönemler yaşıyoruz. Okullarda bazı sıkıntılar oldu. Benim oğlum da öğrenci, lise 1 öğrencisi, diğer oğlum ise 2 kulvar ileride yarışıyor, üniversiteye hazırlanıyor kısmet olursa. Onları kötü alışkanlıklardan, beladan uzak tutmak için hep birlikte balığa getiriyorum. Benimle birlikteler, bu yüzden kafam rahat. Böyle bir hobiye alıştırdığım için çok mutluyum, daha doğrusu çok gururluyum' diye konuştu.

Arif Ayık: 'Ekrana ayıracağım süreyi deniz ve temiz havaya ayırıyorum'

Bu hobi bana güzel abilikler, kardeşlikler ve çok değerli insanlar tanıştırdı diyen Arif Ayık ise, 'Bilgisayar ya da ekran başında vakit geçirmek yerine deniz kenarında oltamı atıp güzel insanlarla sohbet etmeyi tercih ediyorum. Bu benim için daha avantajlı. En azından temiz hava almış oluyorum. Yani diyeceklerim bu kadar. Ekrana bakacağınız süreyi denize ya da farklı hobilere ayırsanız belki daha güzel olur' ifadelerini kullandı.