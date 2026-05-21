Osmaniye'de hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ali Özer(36) için okul arkadaşları tarafından anma programı düzenlendi.

Osmaniye'de görev yapan Jandarma Uzman Çavuş ve aynı zamanda Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Arkeoloji Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Ali Özer için okuduğu üniversitede anma programı düzenlendi. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi fuaye alanında gerçekleştirilen anma programında, Ali Özer'in okul arkadaşları, akademisyenler ve sevenleri bir araya geldi. Duygu dolu anların yaşandığı programda, merhum Ali Özer'in fotoğrafının bulunduğu alana çiçekler bırakılırken katılımcılara ikramlarda bulunuldu. Programda dualarla anılan Ali Özer için sınıf arkadaşları da fotoğrafının bulunduğu masaya duygu ve düşüncelerini içeren notlar bıraktı. Anma sırasında duygusal anlar yaşanırken, sevenleri büyük üzüntü yaşadı.

Anma programında konuşan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. İrfan Tuğcu, Ali Özer'in güler yüzlü, iyi niyetli ve çevresindeki insanlara dokunan bir kişiliğe sahip olduğunu belirterek, geride bıraktığı güzel hatıralarla her zaman anılacağını ifade etti.

Sınıf arkadaşları ise Ali Özer'i yalnızca bir sınıf arkadaşı olarak değil, kendileri için bir abi olarak gördüklerini belirterek, onun temiz kalpli, yardımsever ve neşeli kişiliğiyle hafızalarda yer edindiğini dile getirdi.