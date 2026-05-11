Osmaniye'de park halindeki elektrikli motorda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Osmaniye merkeze bağlı Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki elektrikli motorda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan ya da hayatını kaybeden olmazken, elektrikli motorda maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.