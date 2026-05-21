Osmaniye'de 'Türk Mutfağı Haftası' kapsamında düzenlenen programda yöresel lezzetler tanıtıldı. Programa katılan Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, mutfakta yaptığı şovla dikkat çekti.

Cebelibereket Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda Osmaniye'nin yöresel yemekleri sergilendi. Etkinlikte geleneksel Türk mutfağının kültürel mirası ve yöresel tatların tanıtımı ön plana çıkarıldı.

Program kapsamında stantları gezen Vali Serdengeçti, hazırlanan yemekler hakkında bilgi aldı. Daha sonra mutfak alanına geçen Serdengeçti, aşçılarla birlikte yemek yaparak mutfakta şov yaptı. Renkli anların yaşandığı etkinlikte vatandaşlar da o anlara yoğun ilgi gösterdi.

Program kapsamında yemekleri inceleyen Vali Serdengeçti, Türk mutfağının gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı.