Osmaniye 1. Amatör Futbol Ligi play-off karşılaşmasında Düziçi Belediyespor ile Osmaniye Gücü Spor arasında oynanan mücadelede, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan saldırıda hayatını kaybeden öğrenci ve öğretmenler maç öncesinde unutulmadı.

Düziçi İlçe Stadyumu'nda oynanan karşılaşma öncesinde her iki takımın futbolcuları, teknik heyet ve hakemler orta sahada bir araya gelerek hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Tribünleri dolduran taraftarlar da anmaya alkışlarla eşlik etti. Düziçi Ultraslan grubu ve Düziçili taraftarlar, hayatını kaybeden 11 yaşındaki Adnan Göktürk Yeşil'i unutmadı. Tribünde açılan ve üzerinde Yeşil'in fotoğrafının yer aldığı 'Kalbimizdesin' yazılı pankart dikkat çekerken, taraftarlar tezahüratlarla destek verdi.

Öte yandan, Düziçi Belediyespor futbolcuları da sahaya anlamlı bir mesajla çıktı. Oyuncuların, üzerinde Adnan Göktürk Yeşil'in isminin ve '80' numarasının yer aldığı formalarla sahada yer alması duygusal anlar yaşattı.

Karşılaşmada ise gülen taraf Osmaniyegücü Spor oldu. Rakibini 2-0 mağlup eden Osmaniye temsilcisi, play-off mücadelesinde önemli bir galibiyet elde etti.