Sakarya'da yarım asrı aşkın süredir yorgancılık yapan usta Hamdi Kılıçaslan, eskiden çeyizlerin ve sünnet törenlerinin vazgeçilmezi olan el işi yorganların yerini fabrikasyon ürünlere bıraktığını belirterek, mesleği devredecek çırak yetişmemesinden yakındı.

Ağabeyinin yönlendirmesiyle başladığı mesleğini 60 yıldır ilk günkü heyecanla sürdüren Hamdi Kılıçaslan (74), ilmek ilmek işlediği yorganlarla kaybolmaya yüz tutan bir zanaatı ayakta tutmaya çalışıyor. Eski dönemlerde çeyizlerin ve sünnet törenlerinin vazgeçilmezi olan el işi yorganların artık eskisi kadar rağbet görmediğini ifade eden usta, yeni nesle doğal ürün kullanmaları çağrısında bulundu.

'Yün yorgan elektriği alır, ısıyı dağıtır'

Elyaf ve fabrikasyon üretimin sektörü olumsuz etkilediğini vurgulayan Kılıçaslan, kentte eskiden 25 imalatçı esnaf bulunurken bugün bu sayının 6-7'ye kadar düştüğünü belirtti. Yün yorganların sağlık ve konfor açısından elyafa göre daha avantajlı olduğunu anlatan Kılıçaslan, 'Bizim yaptıklarımız yüzde yüz doğal. Kumaşı doğal, işçiliği el emeği, makine işçiliği değil. Yün yorganda yattığınız zaman vücuttaki elektriği alır, sabaha kadar dinlendirir. Isı doğal olarak her yere dağılır. Elyafta ise sadece ayağınızı uzattığınız yer ısınır' dedi.

'Çeyizlik yorgan geleneği bitti'

Eskiden yorganların önemli bir kültürel değer taşıdığına değinen Kılıçaslan, 'Kız çeyizlerinde çok talep olurdu. Sünnet cemiyetlerinin de olmazsa olmazı ipekli yorganlardı. Şimdi maalesef bu çeyizlik yorgan geleneği Türkiye genelinde bitti. Sadece günlük kullanıma dönüldü' ifadelerini kullandı.

'Gençler bu mesleğe ilgi göstermiyor'

Mesleği devredecek çırak bulamamaktan da dert yanan yarım asırlık usta, gençlerin bu işe ilgi göstermediğini ve yorgancılığın küçük yaşta öğrenilmesi gereken bir zanaat olduğunu belirterek, 'Gençler bu mesleğe ilgi göstermiyor, uğraşmak istemiyorlar. Bizim zanaatımızda maalesef yetişen yok. Türkiye genelinde de yok, eskiler kaldı, bizim gibiler kaldı. Gelecekte de devam etmez çünkü arkamızdan gelen yok. 10 sonra belki çok değerlenecek arayacaklar ve usta bulamayacaklar' şeklinde konuştu.