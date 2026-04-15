Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Malatya Şube Başkanı Rıdvan Budak, Doğanşehir ilçesinin gastronomi ve turizm alanında önemli bir gelişim gösterdiğini belirterek, özellikle Sürgü Beldesi'nin alabalık üretimi ve doğal yapısıyla öne çıktığını ifade etti.

Budak, Doğanşehir'in Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu bölgeleri arasında stratejik bir konumda bulunduğunu belirterek, ilçenin sahip olduğu doğal kaynaklar ve yerel ürünlerin gastronomi turizmi açısından büyük bir potansiyel taşıdığını kaydetti.

Sürgü Beldesi'nin su kaynakları ve iklim avantajları sayesinde karada alabalık yetiştiriciliğinde Türkiye'nin sayılı merkezlerinden biri haline geldiğini belirten Budak, 'Yıllık 15 bin tonun üzerinde üretim kapasitesine sahip bölgede, özellikle D-850 karayolu üzerindeki Sürgü, üretimin doğrudan tüketiciyle buluştuğu önemli bir noktadır. Akarsu kaynaklı üretim sayesinde alabalıkta lezzet kalitesi artmakta, doğal ve kaliteli ürün algısı güçlenmektedir' dedi.

Bölgedeki restoranların çevre illerden yoğun ilgi gördüğünü belirten Budak, menülerde Doğanşehir fasulyesi ve Polat İçli Köftesi gibi yerel ürünlerin önemli bir yer tuttuğunu ifade etti. Bu çeşitliliğin gastronomi turizmine katkı sunduğunu dile getiren Budak, yerel lezzetlerin bölge ekonomisine değer kattığını söyledi.

Budak, Doğanşehir'in yalnızca günübirlik ziyaret noktası olmaktan çıkarılması gerektiğine dikkat çekerek, son dönemde hayata geçirilen butik bungalov otel yatırımlarının bu dönüşüm açısından önemli olduğunu, doğayla iç içe konaklama imkânı sunan bu tesislerin ziyaretçi profilini üst gelir grubuna taşıyarak konaklama süresi ile harcama miktarını artırdığını ifade etti.

Budak, Doğanşehir'in Sürgü, Polat ve Erkenek gibi alt merkezleriyle birlikte turizm ve üretim açısından güçlü bir yapı oluşturduğunu belirterek hafta sonları yaklaşık 20 bin ziyaretçinin bölgeye geldiğini bu yoğunluğun bölge ekonomisine ve istihdama önemli katkı sağladığını ifade etti. Bölgenin mikroklima özelliklerinin tarımsal üretime de olumlu yansıdığını kaydeden Budak, elma ve Doğanşehir fasulyesi gibi ürünlerin hem taze tüketim hem de gastronomi turizmi açısından önemli bir değer taşıdığını söyledi.

Budak, 'Doğada üretim, yerinde tüketim anlayışıyla hareket eden Doğanşehir ve Sürgü, doğru planlama ve yatırımlarla sadece bölgesel değil, ulusal ölçekte de önemli bir gastronomi ve turizm destinasyonu haline gelebilir' diye konuştu.