Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayı boyunca sürdürdüğü denetimlerini bayram öncesinde yoğunlaştırdı.

Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı süresince ilçe genelinde yürüttüğü denetim çalışmalarını yaklaşan bayram öncesinde artırdı. Vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimler, özellikle yoğunluğun arttığı alanlarda sıklaştırıldı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından marketler, semt pazarları, marketler, fırınlar ve pastanelerde kapsamlı kontroller yapıldı. Denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyen şartları, fiyat etiketleri ve gramaj uygunluğu gibi kriterler titizlikle incelendi. Özellikle bayram öncesi tüketimi artan gıda ürünlerine yönelik kontroller ön plana çıktı. Yapılan çalışmalarla hem vatandaş sağlığının korunması hem de haksız kazancın önüne geçilmesi hedeflenirken, kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarılar yapıldı ve mevzuat kapsamında işlem uygulandı. Battalgazi Belediyesi, bayram sürecinde de denetimlerini aralıksız sürdürmeyi planlıyor.