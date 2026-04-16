Mardin Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, Derik Devlet Hastanesini ziyaret ederek saldırıya uğrayan sağlık çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Olay, dün Derik Devlet Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre, hastanede çalışan bir şirket personelinin işten çıkarılması sonrası personelin babası T.E. ve ağabeyi A.Ü.E., hastaneye geldi. T.E. ve A.Ü.E., Başhekim Uzm. Dr. Aziz Zilan ile görüşmek istedi. Başhekimlik makamı önünde T.E. ve A.Ü.E ile sekreter ve güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Odasından çıkan Zilan ile sekreteri Zeynep Oktay, saldırıya uğradı. Olayın ardından hastane görevlilerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İl Sağlık Müdürü Yavuz, saldırıya uğrayan sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Uzm. Dr. Yavuz sağlıkta şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını belirterek, sağlık çalışanlarına yönelik hiçbir şiddetin kabul edilemez olduğunu ifade etti.