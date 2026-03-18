Mardin Büyükşehir Belediyesi, 'Kırsal Kalkınma' hamlesi kapsamında arı üreticilerine yüzde 100 hibeli 10 ton arı keki dağıtımına başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, üretimin çeşitlenmesi, üreticinin desteklenmesi ve kırsalda üretimin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kırsalda üretimin sürekliliğini sağlamak ve arı kolonilerinin verimini artırmak amacıyla 10 ilçede arı üreticilerine yüzde 100 hibeli 10 ton arı keki dağıtımına başlandı. Bu kapsamda üreticiye desteğin sağlandığı Derik ilçesindeki programa, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Kutbettin Yavuz, Arıcılar Birliği Başkanı Hamdullah Ablak, Bal Birliği Başkanı Servet Bedirhanoğlu, STK ve siyasi parti temsilcileri ile arı üreticileri katıldı. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Kutbettin Yavuz, Mezopotamya'nın bereketli topraklarında arıcılığı geliştirmek, üreticinin elini güçlendirmek ve biyolojik çeşitliliği korumak amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Kolonilerin sağlığını korumayı, üreticinin maliyetlerini hafifletmeyi ve bereketli bir bal sezonuna zemin hazırlamayı hedeflediklerini ifade eden Yavuz, şunları söyledi:

'Mardin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak, 'Kırsal Kalkınma' hamlemiz kapsamında arıcılarımızın en kritik dönemlerinden biri olan kıştan çıkış ve ilkbahar beslemesi sürecinde yanlarında olmanın gururunu yaşıyoruz. Biliyoruz ki arıcılık, sadece bir bal üretimi değil; aynı zamanda doğanın dengesi, ekosistemin sürdürülebilirliği ve kırsal ekonominin can damarıdır. Arılarımızın kovan içi faaliyetlerini hızlandırmak, koloni kaybını önlemek ve verimi artırmak amacıyla dağıtacağımız arı kekleri, üreticilerimizin girdi maliyetlerini düşürürken ürün verimliliğimizi de yükseltecektir.'

'Her zaman üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz'

Mardin'in bitki çeşitliliği ve iklim yapısıyla arıcılıkta büyük bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken Yavuz, 'Bizler de bu potansiyeli en üst seviyeye çıkarmak için kovan desteğinden teknik eğitime, malzeme yardımından ek besleme desteklerine kadar her zaman üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Üreticimizin yüzü güldükçe Mardin kalkınacak, Mardin kalkındıkça ülkemiz daha da güçlenecek. Bu projelerin hayata geçirilmesinde vizyonuyla bizlere yol gösteren, tarım ve hayvancılığı Mardin'in öncelikli gündemi haline getiren Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Tuncay Akkoyun önderliğinde desteklerimiz devam edecektir' dedi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'a arıcılara verdiği destekten dolayı teşekkür eden Bal Birliği Başkanı Servet Bedirhanoğlu, dağıtılan arı kekinin arıların beslenmesi ve koloni sağlığı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Bedirhanoğlu, 'Arı keki sayesinde hem koloni gücümüz artacak hem de bal verimimiz yükselişe geçecek. Destekler, üreticilerimiz için büyük bir motivasyon kaynağı oluyor. Arıcılarımız daha güçlü ve kararlı bir şekilde üretime devam edecek. Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Tuncay Akkoyun'a arıcılarımıza verdikleri destekler için teşekkür ediyoruz. Üreticinin yanında bu yaklaşımın devam etmesini umut ediyoruz. İnanıyoruz ki, bu çalışmalar sayesinde arıcılık bölgemizde daha da gelişecek ve bal üretimi artarak sürecek'' şeklinde konuştu.