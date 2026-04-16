Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un başkanlığında Midyat Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

Toplantıya Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ile yönetim kurulu üyeleri ve müteşebbis heyeti üyeleri katıldı. Toplantıda, Midyat OSB'nin mevcut durumu kapsamlı şekilde ele alınırken, bölgenin kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri değerlendirildi. Özellikle altyapı çalışmalarının hızlandırılması, yatırımcı taleplerinin karşılanması ve istihdam imkanlarının artırılmasına yönelik atılacak adımlar üzerinde duruldu. Sanayi bölgesinin daha etkin ve verimli bir yapıya kavuşturulması amacıyla yürütülen çalışmaların ele alındığı toplantıda, bölgeye yeni yatırımların kazandırılması ve ekonomik hareketliliğin artırılması yönünde istişarelerde bulunuldu.