Mardin'in Midyat ilçesinde yaşayan Togg meraklısı ve grafik tasarımcı Osman Ersöz ile Abdurrahman Bayar, Türkiye'nin yerli otomobili Togg için ilçenin simgesi haline gelen 'katori taşı sarısı' renginin Togg'un renk kataloglarına eklenmesini talep etti.

Togg'a ilk üretildiği günden bu yana büyük ilgi duyduğunu belirten Osman Ersöz, daha önce hazırladığı tasarımlar nedeniyle Gemlik'teki Togg fabrikasına davet edildiğini söyledi. Fabrika ziyaretinde Togg'un üretim süreçlerini yakından inceleme fırsatı bulduğunu ifade eden Ersöz, araçların renk seçeneklerinde önemli bir eksiklik fark ettiğini dile getirdi.

Midyat'ın tarihi taş yapılarında kullanılan ve bölgeyle özdeşleşen katori taşı sarısının Togg modellerinde yer almasını istediklerini belirten Ersöz, 'Togg'un mevcut renk seçenekleri oldukça güçlü. Ancak Midyat'ın kültürel dokusunu yansıtan katori taşı sarısının da bu katalogda yer almasını arzu ediyoruz. Bu rengin Togg'a çok yakışacağını düşünüyoruz' dedi.

Grafik tasarımcı Abdurrahman Bayar ise projeyi uzun süredir düşündüklerini belirterek, 'Togg ortaya çıktığı ilk günden itibaren bu fikir aklımızdaydı. Arkadaşımızla birlikte ortak bir çalışma yürüttük. Araç tasarımından renk tonlarına, logolardan jant detaylarına kadar her aşamayı özel olarak hazırladık. Temennimiz, Gemlik fabrikasının bu çalışmayı değerlendirmesi ve projeye olumlu yaklaşmasıdır' ifadelerini kullandı.

Hazırlanan tasarım çalışmasının, Midyat'ın tarihi ve kültürel kimliğini Türkiye'nin yerli otomobiliyle buluşturmayı amaçladığı belirtildi.