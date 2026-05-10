Mardin'de futbol heyecanı ve şampiyonluk coşkusu, Mardian Mall önünde düzenlenen büyük kutlamayla taçlandı. Mardin 1969 Spor'un elde ettiği tarihi başarı sonrası binlerce taraftar AVM önünde bir araya gelerek unutulmaz bir gece yaşadı.

Ellerinde bayraklar ve meşalelerle alanı dolduran taraftarlar, marşlar ve tezahüratlar eşliğinde şampiyonluğu kutladı. Şehir genelinde oluşan araç konvoyları ve yoğun katılım, Mardin halkının takımına duyduğu bağlılığı bir kez daha gözler önüne serdi. Gece boyunca devam eden kutlamalarda vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çekerek tarihi anları ölümsüzleştirdi.

Kurulduğu günden bu yana Mardin'in sosyal, kültürel ve sportif değerlerine destek veren Mardian Mall, şampiyonluk sürecinde de takımını hiçbir zaman yalnız bırakmadı. AVM yönetimi, bugün oynanan kritik mücadelede taraftar standında aktif şekilde yer alırken; mağazacıları, personelleri ve yöneticileriyle birlikte yaklaşık 100 kişilik bir ekiple tribündeki yerini aldı.

Ayrıca taraftar desteğini büyütmek amacıyla yaklaşık 500 adet maç bileti dağıtılarak yüzlerce futbolseverin takımlarına destek vermesi sağlandı. Mardian Mall tarafından hazırlanan kutlama alanı ailelerin, gençlerin ve taraftar gruplarının yoğun ilgisiyle dolup taşarken, gece boyunca birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı. Şampiyonluk sevincinin tüm kente yayıldığı gecede Mardin adeta tek yürek oldu.

Mahmut Yıldızhan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'Şehrimizin gururu olan Mardin 1969 Spor'un elde ettiği bu büyük başarı hepimizi son derece mutlu etti. Mardin halkının bu coşkuyu bir arada yaşaması bizler için çok kıymetli. Mardian Mall olarak şehrimizin sosyal ve kültürel değerlerine destek vermeye devam edeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de takımımızın yanındayız. Çünkü biz inanıyoruz ki; 'Şehrin Alışveriş Merkezi, Şehrin Takımının Yanında.' Bu tarihi başarıda emeği geçen tüm futbolcularımızı, teknik ekibi, yönetimi ve büyük taraftarımızı gönülden kutluyoruz.'

Gece geç saatlere kadar süren kutlamalar, Mardin 1969 Spor şampiyonluğunun şehirde büyük bir gurur ve birlik atmosferi oluşturduğunu bir kez daha ortaya koydu.