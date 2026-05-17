Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, polis ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, kaçak olduğu tespit edilen 11 bin 880 paket sigara ve bin 450 elektronik sigara bulunduğu belirtildi. Açıklamada, operasyonda yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı ifade edildi.