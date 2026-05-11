MARDİN (İHA) - Mardin'de, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Normal Doğum Eylem Planı kapsamında hayata geçirilen 'Her Gebeye Bir Ebe' uygulaması doğrultusunda, koordinatör ebeler tarafından gebe ve lohusalara yönelik ev ziyaretleri aralıksız devam ediyor.

Programa, Mardin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Cihat Adın, Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Birim Sorumlusu Uzm. Dr. Ahmet Gülşe, Artuklu İlçe Sağlık Müdürü Dr. Nurullah Kurtay ile koordinatör ebeler katıldı. Ziyaretlerde anne adayları ve lohusalarla birebir görüşmeler yapılarak gebelik süreci, normal doğum, doğum sonrası bakım, anne sütü ve bebek sağlığı konularında bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti verildi. Anne ve bebek sağlığının korunması, normal doğuma yönelik toplumsal farkındalığın artırılması ve vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.