Mardin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkan Adayı Veysi Duyan, Ekim 2026'da yapılacak seçimler öncesinde yeni dönem vizyonunu açıkladı. 'Değişim İçin Seçim Vakti' mottosuyla yola çıkan Duyan, şeffaf yönetim, kadın temsiliyeti, genç girişimcilik ve dijital dönüşüm odaklı projelerini kamuoyuyla paylaştı.

Mardin iş dünyasında kadınların daha aktif rol almasını hedeflediklerini belirten Duyan, yeni dönemde yönetim mekanizmalarında yüzde 30 kadın kotası uygulanacağını duyurdu. Kadınların yalnızca temsili olarak değil, yapısal güvenceyle yönetimde yer alacağını ifade eden Duyan, MTSO'nun kapsayıcı ve modern bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğini söyledi.

Kentte yaşanan beyin göçüne dikkat çeken Duyan, gençlerin fikirlerini Mardin'de hayata geçirebilmesi amacıyla 'MTSO Genç Girişimci Fonu' kurulacağını açıkladı. Fon kapsamında genç girişimcilere düşük faizli finansman, hibe destekleri ve profesyonel danışmanlık hizmetleri sunulacağını belirten Duyan, teknoloji ve girişimcilik alanında Mardin'i bölgesel bir merkez haline getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Yeni dönemde oda yönetiminde tam dijital dönüşüm modelinin uygulanacağını ifade eden Duyan, tüm evrak, onay ve ruhsat işlemlerinin 7 gün 24 saat erişilebilir dijital platformlara taşınacağını söyledi. Oda bütçesi, alınan kararlar ve harcamaların da üyelerin denetimine açık şekilde paylaşılacağını belirten Duyan, 'Şeffaf, hesap verebilir ve üyeye dokunan bir yönetim anlayışı inşa edeceğiz' dedi.

Üyelere ücretsiz danışmanlık desteği de verileceğini açıklayan Duyan, finansmana erişim, devlet hibeleri, teşvikler ve ihracat süreçleri konusunda profesyonel destek sağlanacağını belirtti.

Mardin'in tarihi ve ticari potansiyelinin doğru vizyonla dünyaya açılabileceğini ifade eden Duyan, 'Mardin, Mezopotamya'nın dünyaya açılan kapısıdır. Biz sadece bir oda yönetimine değil, bu kadim kentin ticaret tarihini yeniden yazmaya adayız' diye konuştu.