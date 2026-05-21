İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bölgesel İstihdam Ofisi ve Sancaktepe Belediyesi Kariyer Merkezi koordinesinde düzenlenen 'Sancaktepe Kariyer Fuarı', 21 Mayıs'ta kapılarını açtı. Yerel istihdamı güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen fuar, iş arayan vatandaşlar ile iş verenleri doğrudan bir araya getirdi.

İstihdama büyük katkı sağlaması hedeflenen fuarda, özel sektörün önde gelen 26 firması stant kurdu. Firmalar, 40 farklı pozisyondaki iş gücü ihtiyaçları doğrultusunda adaylarla gün boyu birebir mülakatlar ve görüşmeler gerçekleştirdi. Bu organizasyon sayesinde iş arayanlar firmalarla doğrudan temas kurma şansı yakalarken, iş verenler de aradıkları nitelikli insan kaynağına çok daha hızlı ve pratik bir şekilde ulaşma fırsatı buldu.

'Kurumların işbirliği yapması en fazla halkımıza fayda sağlayacak'

Fuara katılım sağlayan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, İlçe genelinde iş arayan vatandaşlar ile isçi arayan firmaları buluşturduklarını belirterek, 'Sancaktepe için önemli bir gün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi istihdam ofislerimiz ile Sancaktepe Belediyemizin organize ettiği fuar için bir aradayız. İstihdam ülke için önemli bir sorun, işsizliğin ne kadar çok olması ülke ekonomisini ve insanlarımızın sosyal yasam kalitesini etkiliyor. Büyükşehir 2019 yılından beri istihdam fuarları kapsamında önemli bir gayret gösteriyor. Yüz binlerce insanın iş sahibi olmasına vesile oldu. Kurumların işbirliği yapması en fazla halkımıza fayda sağlayacak. Sadece iş arayan vatandaşlarımız değil aynı zamanda nitelikli personel arayan firmalarımız da personel ihtiyacını karşılayacak. İstihdam ofisleri sadece Sancaktepe için değil İstanbul için, Türkiye için önemli bir şans. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Adaylara özel mülakat eğitimi

Fuar, sadece iş başvuruları ile sınırlı kalmadı. İstihdam sürecinde adayların bir adım öne geçmesini sağlamak amacıyla, alanında uzman eğitmenler tarafından 'İleri Mülakat Teknikleri' konulu özel eğitimler verildi. Bu sayede iş arayan vatandaşlar, iş görüşmelerinde dikkat etmeleri gereken kritik noktaları profesyonellerden öğrenme imkanı yakaladı.