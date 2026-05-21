Almanya Milli Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu belli oldu. Listede Galatasaray'dan Leroy Sane de yer aldı.

2026 FIFA Dünya Kupası'na kısa bir süre kala turnuvada mücadele edecek ülkeler kadrosunu açıklamaya devam ediyor. Turnuvanın favorilerinden Almanya Milli Takımı'nın da kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Julian Nagelsmann'ın tercihleri doğrultusunda kafileye 26 futbolcu davet edildi. Galatasaray forması giyen Leroy Sane de kadroya çağırıldı.

Almanya Milli Takımı'nın 26 kişilik kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

Kaleci: Oliver Baumann, Manuel Neuer, Alexander Nübel

Defans: Waldemar Anton, Nathaniel Brown, Pascal Gross, Joshua Kimmich, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Angelo Stiller, Jonathan Tah, Malick Thiaw

Orta saha/forvet: Nadiem Amiri, Maximilian Beier, Leon Goretzka, Kai Havertz, Lennart Karl, Jamie Leweling, Jamal Musiala, Leroy Sane, Deniz Undav, Florian Wirtz, Nick Woltemade