Türk yelkenciliğini uluslararası arenada temsil eden Eker Süzme, İtalya'nın Sardunya Adası'nda düzenlenen 'Cape 31 Mediterranean Circuit' serisinin ikinci ayağını ikinci sırada tamamladı. Zorlu hava koşullarında gerçekleşen yarışlarda istikrarlı performans sergileyen ekip, başarı serisini sürdürdü. Seride yapılan iki etkinliğin ardından Ahmet Eker'in liderliğindeki Eker Süzme, genel sıralamada liderliğe yükseldi.

Eker Süzme, Avrupa'nın prestijli organizasyonları arasında gösterilen Cape 31 serisinin ikinci ayağında önemli bir başarıya daha imza attı. 15-17 Mayıs tarihleri arasında İtalya'nın Sardunya Adası'nda gerçekleştirilen yarışları ikinci sırada tamamlayan Eker Süzme, uluslararası arenada derece elde etti.

Toplam 14 uluslararası ekibin mücadele ettiği organizasyonda beş yarış gerçekleştirildi. Sardunya'nın kuzey-doğu sahilinde düzenlenen yarışlar boyunca ekipler; değişken hava koşulları, ani bastıran yağmurlar ve zaman zaman 25 knot seviyesine ulaşan sert rüzgarlarla mücadele etti. Dalgalı denizde yüksek rekabetin yaşandığı yarışlarda Eker Süzme, ortaya koyduğu uyumlu ekip performansı ve stratejisiyle serinin öne çıkan ekipleri arasında yer aldı.

Ahmet Eker dümenciliğinde yarışan Eker Süzme ekibinde; Burak Zengin, Murat Mekikçi, Mark Spearman, Sam Gilmour, Uğur Esen, Doğa Arıbaş, Melis Baykal ve Massimo Bortoletto yer aldı. Deneyimi yüksek sporculardan oluşan ekip, yarış boyunca sergilediği istikrarlı mücadeleyle kürsü başarısına ulaştı.

Genel sıralamada liderliğe yükseldi

İki etkinliğin ardından takım, Michael Wilson'ın Shotgunn'ı ve Alessandro Rombelli'nin Stig'i ile aynı puanda olmasına rağmen genel sıralamada liderliğe yükseldi. İlk iki yarışta 5'incilik ve 2'ncilik elde eden ekip, Shotgunn ve Stig ile aynı puanda olmasına rağmen averajla zirvede yer aldı.

Cape 31 Mediterranean Circuit serisi rotasını 4-6 Haziran tarihlerinde Bonifacio'da gerçekleşecek yarışlara çevirdi. Filo, Akdeniz'in önde gelen yelken destinasyonlarında heyecan dolu 2026 sezonuna devam edecek.

Sıralama ise şöyle:

1. Eker Süzme

2. Shotgunn

3. Stig

Eker Süzme, önümüzdeki dönemde katılacağı uluslararası yarışlarda da Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor.