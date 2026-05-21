Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yeni mücadelelerinin ekonomik bağımsızlık olduğunu söyledi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Dergisi'nin 240. sayısında yaptığı açıklamada, bordo-mavili kulübün geleceği için ekonomik bağımsızlık hedefini ön plana çıkardı. Doğan, Trabzonspor'un kalıcı gelir kaynaklarıyla geleceğe taşınacağını ifade etti.

Başkan Doğan, göreve geldikleri ilk günden itibaren sadece saha içi başarılarına odaklanmadıklarını belirterek, kulübün geleceğini kurtarma mücadelesi verdiklerini ifade etti. Günümüz futbolunda güçlü olmanın yalnızca iyi kadro kurmakla mümkün olmadığını vurgulayan Ertuğrul Doğan, 'Trabzonspor başkanlığı görevine geldiğimiz ilk günden beri şunu çok net bir şekilde ifade ettim. Bizim mücadelemiz sahada kazanılacak maçlarla sınırlı olmayacak. Biz aynı zamanda Trabzonspor'un geleceğini kurtarma mücadelesini vereceğiz' dedi.

'Yeni mücadelemiz ekonomik bağımsızlık'

Trabzonspor'un geçmişinde büyük zaferler ve tarihi mücadeleler bulunduğunu belirten Başkan Doğan, kulübün yeni hedefinin ekonomik bağımsızlık olduğunu söyledi. Doğan, 'Bugün geldiğimiz noktada bizim yeni mücadelemiz artık ekonomik bağımsızlıktır. Bu yüzden ilk andan itibaren kulübümüzün geleceğini inşa edecek projeler için yoğun bir mesai harcadık' ifadelerini kullandı.

Akyazı ve stadyum çevresinde gelir planı

Ertuğrul Doğan, Kartal Projesi'nin yanı sıra Akyazı ve stadyum çevresinde planlanan yatırımlarla ilgili de açıklamalarda bulundu. Bordo-mavili kulübe düzenli gelir sağlayacak ticari alanlar için çalışmaların sürdüğünü belirten Doğan, Trabzonspor'u gelecek 20-30 yılın güçlü organizasyonu haline getirmek istediklerini söyledi.

'Kalıcı gelir kaynaklarıyla inşa edilecek'

Trabzonspor'un geleceğinin günü kurtaran hamlelerle değil, sürdürülebilir projelerle kurulacağını ifade eden Başkan Doğan, 'Biz Trabzonspor'u bugünün yarışmacı takımı olarak görmüyoruz. Biz Trabzonspor'u gelecek 20-30 yılın güçlü organizasyonu yapmak istiyoruz. Trabzonspor'un geleceği, günü kurtaran hamleler yerine kalıcı gelir kaynaklarıyla inşa edilecek' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve siyasilere teşekkür

Başkan Ertuğrul Doğan, projelerde destek veren isimlere de teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na, eski Bakan ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu'na, milletvekilleri Yılmaz Büyükaydın, Mustafa Şen ve Vehbi Koç'a, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e ve eski Bakan Berat Albayrak'a teşekkür etti.

'Trabzonspor tarihinin en büyük finansal hamlelerinden biri'

Göreve geldiklerinde kulübün ciddi ekonomik sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirten Doğan, vergi yükleri, banka borçları ve faiz baskısıyla mücadele ettiklerini ifade etti. Yapılan sermaye artırımıyla Trabzonspor tarihinin en büyük finansal hamlelerinden birine imza attıklarını kaydeden Başkan Doğan, borç yükünü ciddi oranda aşağı çektiklerini söyledi.

'Hedef sadece borç azaltmak değil'

Ertuğrul Doğan amaçlarının sadece mevcut borcu azaltmak olmadığını vurgulayarak, 'Hedefimiz, Trabzonspor'un bir daha bu ekonomik darboğazlara düşmeyeceği sistemi kurmaktır. Bu yüzden projeler bizim için hayati önem taşımaktadır. Yarın çok daha güçlü bir Trabzonspor göreceksek, bunun sebebi bugün atılan adımlar olacak' dedi.

Açıklamasının sonunda bordo-mavili camiaya birlik mesajı veren Başkan Doğan, Trabzonspor'un kupalarla büyümüş büyük bir kulüp olduğunu ifade ederek, ekonomik olarak güçlü, bağımsız ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmak için çalıştıklarını söyledi.