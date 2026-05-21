Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, düzenlenen mezuniyet töreni ile öğrencilerini yeni hayatlarına uğurladı.

KMÜ 15 Temmuz Konferans Salonu'nda düzenlenen törene KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nevzat Aydın, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ali Bilgiç, üniversite personeli, öğrenciler ve aileleri katıldı. Tören, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü tarafından hazırlanan 'Yıl Sonu Mezuniyet Sergisi'nin açılışıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, üniversitenin tanıtım filmi ile yüksekokul mezunlarının kariyer yolculuklarını konu alan filmin gösterimiyle devam etti.

Yüksekokul birincisi Dilara Yiğen'in teşekkür konuşmasının ardından Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ali Bilgiç, gençlere seslendi. Doç. Dr. Bilgiç, 'Bugün sadece bir mezuniyet günü değil, aynı zamanda emeklerinizin, sabrınızın ve hayallerinizin karşılığını aldığınız çok özel bir gündür. Eğitim hayatınız boyunca birçok zorluğun üstesinden geldiniz. Kimi zaman yoruldunuz, kimi zaman vazgeçmeyi düşündünüz; ancak azminizle, çalışkanlığınızla ve inancınızla bugünlere ulaştınız. Sizleri gönülden tebrik ediyor, sağlık, başarı ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum' dedi.

KMÜ Rektörü Mehmet Gavgalı ise konuşmasında; 'Sevgili gençler, iki yıl boyunca burada sadece derslere girip sınavlara hazırlanmadınız; aynı zamanda üretmeyi, çözüm geliştirmeyi, ekip çalışmasını ve sorumluluk almayı öğrendiniz. Laboratuvarlarda, atölyelerde, uygulama alanlarında ve staj süreçlerinde edindiğiniz bilgi ve deneyimlerle kendinizi geleceğe hazırladınız. Unutmayın ki mezuniyet bir son değil, yeni bir başlangıçtır. Teknolojinin hızla değiştiği günümüzde öğrenmeye açık olmak, kendinizi sürekli geliştirmek ve mesleki etik değerlere bağlı kalmak büyük önem taşımaktadır. Başarının temelinde; dürüstlük, disiplin, çalışkanlık ve sorumluluk bilinci vardır. Kariyer yolculuğunuzda karşılaşacağınız zorluklardan korkmayın. Kendinize güvenin, üretmeye devam edin ve her zaman daha iyisini hedefleyin. Hepinizi gönülden tebrik ediyor; sağlık, başarı, huzur ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum. Yolunuz açık olsun.' diyerek mezunlara tavsiyelerde bulundu.

Konuşmaların ardından Dilara Yiğen'in mezuniyet kütüğüne ismini çakmasının ardından yüksekokulda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Program kapsamında mezun olan öğrenciler de diplomalarını akademisyenlerin elinden aldı. Mezun olan tüm öğrencilere belgelerinin verilmesinin ardından tören alkışlar eşliğinde öğrencilerin geleneksel kep atma seremonisiyle sona erdi.