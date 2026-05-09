Karaman'da Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, öğrenci velisi anneler kentin tescilli yöresel lezzeti batırığı en güzel şekilde hazırlamak için kıyasıya yarıştı.

Sekiçeşme Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre Ortaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, okul aile birliğinin desteğiyle anneler arasında batırık yarışması düzenlendi. Karaman'ın coğrafi işaretli ve tescilli lezzetlerinden olan, özellikle Ermenek yöresiyle özdeşleşen batırığı hazırlamak için 4 grup halinde yarışan anneler, hünerlerini sergiledi.

Yarışmanın jüri üyeliğini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Araştırma Görevlisi Dr. Serkan Semit, Öğretim Görevlisi Dr. Mustafa Akturfan, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Sekman, iş adamı İhsan Duru, Karaman Fırıncılar, Pastacılar ve Lokantacılar Odası Başkanı Ahmet Akgül ile Karaman Gastronomi ve Tanıtım Derneği Başkanı Muharrem Aysan yaptı.

Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Yunus Emre Ortaokulu Müdürü Ali Köktaş, annelerin kendileri için çok kıymetli olduğunu belirterek, 'Özellikle öğrencilerimizin annesi olduğu zaman onları okulda görmek, onlarla etkinlikler yapmak için okul aile birliğimizin de desteğiyle böyle bir çalışma yaptık. Değerli jürilerimizin ve velilerimizin katılımıyla Anneler Günü'ne özel bir etkinlik planladık. Batırık yöresel bir lezzet, Karaman'ımıza ve Ermenek'e özel, Karamanla özdeşleşmiş bir yemek. Bununla ilgili zaten müracaatlar yapılarak tescili de alınmış durumda' dedi.

Yarışmaya katılan anneler ise düzenlenen etkinlikten dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti. Program, jüri üyelerinin dereceye giren annelere hediyelerini takdim etmesi ve çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.