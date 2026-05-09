Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde faaliyet gösteren çiçekçiler Anneler Günü öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Geniş ürün yelpazesi ve özel tasarım aranjmanlarıyla dikkat çeken işletme, annelerini sevindirmek isteyenlerin uğrak noktası olmaya aday.

Anneler Günü'nün yaklaşmasıyla birlikte ilçedeki çiçekçilerde hareketlilik başladı. Haşim Benli Bulvarında çiçek satışı yapan işletme çalışanlarından Cansu Korkmaz, bu özel günde duyguların en güzel tercümanının çiçekler olduğunu vurgulayarak, her bütçeye ve zevke uygun seçenekler hazırladıklarını belirtti.

Çiçeklerin Anneler Günü'ndeki manevi değerine değinen Cansu Korkmaz, 'Anneler Günü yaklaşıyorsa çiçekler biraz daha anlam kazanır. Çünkü bazen bir buket, kocaman bir 'iyi ki varsın anne' demektir. Biz de bu özel gün için birbirinden güzel çiçeklerimizi özenle hazırladık. Annelerimizin yüzündeki bir gülümsemeye vesile olmak bizim için en büyük mutluluk' dedi.

Tavşanlı halkına zengin bir çeşitlilik sunduklarını kaydeden Korkmaz, işletmedeki ürün grupları hakkında şu bilgileri verdi: 'Mis kokulu lilyumlarımız, zarif kalenşiyolarımız, şık orkidelerimiz ve rengârenk güllerimizle müşterilerimizi bekliyoruz. Kırmızı, beyaz ve pembe güllerin yanı sıra, sıra dışı bir tercih arayanlar için mavi güllerimiz de mevcut'.

İşletme sahibi Gülbahar Kapçak ise yaptığı kısa değerlendirmede, tüm hazırlıkların annelerin yüzünde bir tebessüm oluşturmak için yapıldığını vurguladı. Kapçak, 'Annelerimiz bizim en kıymetlimiz. Onlar için en taze, en özel ve en farklı tasarımları bir araya getirdik. Tüm Tavşanlı halkını bu güzellikleri görmeye ve annelerini mutlu etmeye davet ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Anneler Günü heyecanının yaşandığı Tavşanlı'da, klasik seçeneklerin dışına çıkmak isteyenler için hazırlanan özel tasarımlar, ilçedeki vatandaşların beğenisine sunuluyor.