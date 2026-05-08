Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından öğrencilere 'Okullarda Gıda Güvenilirliği ve Gıda İsrafı' konularında eğitim verildi.

Yenidoğan İlkokulu 2. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen eğitim programında, güvenilir gıda tüketimi, sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve gıda israfının önlenmesi konularında bilgilendirme yapıldı.

Eğitimde öğrencilere günlük yaşamda gıdaların doğru şekilde tüketilmesi, hijyen kurallarına dikkat edilmesi ve ihtiyaçtan fazla gıda tüketilmemesi konusunda farkındalık kazandırılması hedeflendi.