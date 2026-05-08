Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde çiçek açan kanola tarlaları, ortaya çıkardığı sarı manzarayla görsel şölen oluşturdu.

Çiftçilerin 'sarı altın çiçek' olarak adlandırdığı kanola, havaların ısınmasıyla birlikte çiçek açtı. İlçede alternatif tarım ürünü olarak ekimi yapılan kanola, hem üreticiye umut oluyor hem de doğaya renk katıyor. 82'inci Yıl Mahallesi Halil Kurnaz Bulvarı kenarında bulunan arazide açan sarı kanola çiçekleri, çevreden geçen vatandaşların ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

İlçede sarıya bürünen kanola tarlaları, baharın gelişiyle birlikte kartpostallık görüntüler oluşturuyor.