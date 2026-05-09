Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, şehir içi ulaşım hizmetleri ve toplu taşıma faaliyetlerine yönelik değerlendirme toplantıları kapsamında Kütahya Minibüsçüler, Servis Araçları ve Halk Otobüsleri Esnaf Odası ile Merkez Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcıları Kooperatifi'ni ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde Başkan Kahveci; Oda Başkanı Ahmet Kucak, Kooperatif Başkanı Mestan Kocaadam ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek şehir içi ulaşımın mevcut durumu, toplu taşıma sisteminin daha verimli hale getirilmesine yönelik çalışmalar ve vatandaşların ulaşım konforunu artıracak projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Toplu taşıma hizmetinin şehir yaşamındaki önemine dikkat çeken Başkan Kahveci, ulaşım esnafıyla sürekli iletişim ve istişare halinde olmayı önemsediklerini belirterek, vatandaşlara daha kaliteli ve güvenli ulaşım hizmeti sunulması adına çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

Ziyaretlerde ayrıca trafik akışını rahatlatmaya yönelik planlamalar, toplu taşıma araçlarının çalışma süreçleri, sahada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri de kapsamlı şekilde değerlendirildi. Ulaşım alanında yürütülen mevcut çalışmalar hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunulurken, esnafın talep ve önerileri de dinlendi.

Başkan Kahveci'ye ziyaretlerinde Belediye Başkan Yardımcısı Osman Ortaclı ile Ulaşım Hizmetleri Müdürü Hakan Kef eşlik etti.

Program sonunda Başkan Kahveci, misafirperverliklerinden dolayı Oda Başkanı Ahmet Kucak, Kooperatif Başkanı Mestan Kocaadam ve yönetimlerine teşekkür ederek, ulaşım esnafına çalışmalarında kolaylıklar diledi.