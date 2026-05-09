Kütahyadan Belediyesi tarafından yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde canlı hayvan pazarında kurulacak kurban pazarı için küçükbaş hayvan padoklarının kura çekimi gerçekleştirildi.

Kütahya Belediyesine ait canlı hayvan pazarında yapılan kura çekimlerine küçükbaş hayvan üreticileri büyük ilgi gösterdi. Kurban pazarı için toplam 188 üretici başvuruda bulunurken, kura sonucunda üreticiler; 117 kapalı ve 112 açık padok olmak üzere satış alanlarını belirleme fırsatı buldu.

Kurban pazarı kapsamında geçtiğimiz yıl uygulanan ücret tarifesinin bu yıl da korunacağı belirtilirken, kapalı padok ücretlerinin 12 bin 500 TL, açık padok ücretlerinin ise 8 bin TL olarak belirlendiği açıklandı.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından canlı hayvan pazarında bakım, temizlik ve düzenleme çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü ifade edilirken, vatandaşların sağlıklı, güvenli ve hijyenik bir ortamda alışveriş yapabilmesi adına gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.

Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ali Bilcan, halk sağlığı ile hayvan sağlığını korumaya yönelik denetim ve tedbirlerini Kurban Bayramı süresince de sürdüreceği kaydetti. Bilcan, kuraya katılamayan yetiştiricilerin ise canlı hayvan pazarında oluşturulan başvuru noktasından müracaat işlemlerini gerçekleştirebileceği belirtti.

Bilcan, kura sonrasında boş kalan padokların da üreticilerden gelecek talepler doğrultusunda satışa sunulacağı sözlerine ekledi.