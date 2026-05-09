Bilecik'in Söğüt ilçesinde Söğüt Belediyesi, emlak, çevre temizlik ile ilan ve reklam vergilerine ilişkin mükellefleri yasal süreler konusunda uyardı.

Söğüt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, ilçe sınırları içerisindeki mükelleflerin vergi yükümlülüklerini zamanında yerine getirmelerinin önemine dikkat çekildi.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 'İlçemiz sınırları içerisinde yer alan mükelleflerimizin, Emlak Vergisi (arsa, bina, arazi), Çevre Temizlik Vergisi ile İlan ve Reklam Vergisi'ne ilişkin yükümlülüklerini yasal süresi içerisinde yerine getirmeleri önem arz etmektedir. Emlak Vergisi mükellefiyetine konu olan taşınmazlarda meydana gelen değişikliklerin süresi içinde belediyemize bildirilmesi gerekmektedir. Çevre Temizlik Vergisi'nde yeni mükellefiyet tesis edilmesi durumunda beyan verilmesi zorunludur. İlan ve Reklam Vergisi kapsamında yapılacak faaliyetler öncesinde belediyemize başvuru yapılması gerekmektedir. 2026 yılına ait vergilerin 1. taksit ödemeleri için son gün 31 Mayıs'tır. Süresi içerisinde yapılmayan ödemeler için gecikme faizi ve yasal işlemler uygulanacaktır. Mükelleflerimizin herhangi bir cezai yaptırımla karşılaşmamaları adına beyan ve ödeme işlemlerini zamanında gerçekleştirmeleri önemle rica olunur' dedi.