Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın manevi ruhuna uygun kültür ve sanat programı düzenlendi.

Hisarcık Eti Maden Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe, Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Burak Kavaslar, Müdür Yardımcısı Öğr. Fadim Koç, akademik ve idari personel, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yılmaz Uçar ile üniversite öğrencileri katıldı.

Program kapsamında gençlik merkezi bahçesinde kamp ateşi yakılırken, öğrencilere çiğ köfte ikram edildi. Etkinlik boyunca öğrenciler müzik eşliğinde oyunlar oynayıp keyifli vakit geçirdi.

Gençlik Haftası dolayısıyla düzenlenen programın, gençler arasındaki birlik ve beraberlik duygularını güçlendirmesi amaçlandı.