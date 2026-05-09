Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü temizlik ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Nazilli ilçesi Uzun Çarşı'da kapsamlı çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında çarşı genelinde detaylı temizlik uygulamaları hayata geçirilirken, kent mobilyaları da yenilendi. Ekiplerin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonrası Uzun Çarşı temiz ve düzenli bir görünüme kavuştu. Uzun Çarşı esnafları yapılan hizmetlerden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Esnaflar, düzenli olarak gerçekleştirilen temizlik çalışmalarının hem vatandaşlar hem de işletmeler açısından önemli olduğunu ifade etti. Kent genelindeki çalışmaların süreceğini belirten Başkan Çerçioğlu, Aydın'ın tüm ilçelerinde hizmet ve projelerin eş zamanlı olarak sürdürüldüğünü ifade etti.